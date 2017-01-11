Плотницкий заявил о готовности вести переговоры с Савченко

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что руководители республик Донбасса готовы обсуждать вопрос обмена пленными с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко в случае отсутствия инициатив со стороны Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции в Луганске в среду, 11 января, сообщает РИА Новости.
«Я уже вам говорил, мы идем согласно графику переговоров. Иногда я, Александр Владимирович [Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики] и Надежда Викторовна [Савченко] опережаем этот график», — сказал Плотницкий. Он отметил, что в случае необходимости они будут встречаться и в Луганске, и в Донецке.
По словам главы ЛНР, дата следующей встречи с Савченко пока не определена. «Мы в любой момент сможем быстро организовать и встречу, и какой-то дополнительный обмен пленными, если опять Киев не сможет решать» этот вопрос, подчеркнул он.
10 января Савченко опубликовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену у ополченцев Донбасса. Она отметила, что обмен пленными должен производиться по формуле «всех на всех» в три этапа.
Первые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР парламентарий провела в Минске 7 декабря. Позднее она пообещала вновь встретиться с Захарченко и Плотницким.
Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.