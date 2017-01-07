В СБУ назвали незаконной публикацию имеющихся у Савченко списков пленных

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет разъяснительную работу с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко в связи с ее обещанием обнародовать списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. Об этом советник главы ведомства Юрий Тандит заявил в эфире телеканала «112 Украина» в субботу, 7 января.
«Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными», — сказал Тандит.
По его словам, распространение информации может навредить «не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам». «Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром», — подчеркнул советник главы СБУ.
Тандит также призвал не сомневаться, что СБУ по этому вопросу «обязательно проведет определенную работу в рамках действующего законодательства».
Вечером 6 декабря Савченко сообщила в соцсетях, что намерена в ближайшее время обнародовать«списки военнопленных и пропавших без вести, которые она получила по результатам встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске, а также собранные с момента ее освобождения из российской тюрьмы.
Переговоры с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — парламентарий провела в Минске 7 декабря. Она пообещала продолжить встречи.