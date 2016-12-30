Савченко пообещала встретиться с Захарченко и Плотницким в Киеве

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что намерена встретиться в Киеве с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом она сказала в эфире программы «Шустер Live».

«Говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом — в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», — приводит слова Савченко издание «Левый берег».

В то же время депутат отметила, что не считает необходимым проводить переговоры с лидерами ДНР и ЛНР на регулярной основе по аналогии с заседаниями Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Захарченко и Плотницкий 26 декабря выступили с заявлением, что передадут Савченко в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин. Обещание было исполнено 27 декабря.

26 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) допросила Савченко в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства ДНР и ЛНР. Глава спецслужбы Василий Грицак подчеркнул, что негативно относится к проведенным парламентарием встречам с главами республик Донбасса из-за того, что переговоры проходили «с соблюдением мер конспирации, на территории третьей страны, с отключенными мобильными телефонами».

7 декабря в Минске Савченко провела переговоры с Захарченко и Плотницким. По словам депутата, стороны обсудили вопрос обмена пленными. Глава ЛНР, со своей стороны, подчеркнул, что беседу считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса.