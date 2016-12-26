ДНР и ЛНР передадут Савченко двух пленных женщин

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) передадут депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко двух пленных женщин. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на глав ДНР и ЛНР.
«Мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак — в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан», — говорится в совместном заявлении лидеров ДНР и ЛНР — Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.
При этом подчеркивается, что «попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Верховной Рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей».
25 декабря глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что в ведомстве допросили Савченко после того, как она встретилась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса.
23 декабря сообщалось, что Савченко исключена из состава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее она была лишена права представлять страну в ПАСЕ, а до этого ее исключили из фракции «Батькивщины». Это произошло после встречи депутата с лидерами Донбасса.
Ранее в том же месяце Плотницкий рассказал, что встречался с Савченко и обсуждал с ней вопрос обмена пленными. По его словам, в переговорах также участвовал Захарченко.