ДНР передала Киеву двух пленных женщин в качестве жеста доброй воли

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передали в качестве жеста доброй воли украинской стороне двух пленных женщин. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.

Как передает агентство, процедура передачи прошла между Донецком и городом Макеевка. Представлявший Киев глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан отметил, что это событие «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».

Днем ранее главы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с заявлением, что передадут депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко двух пленных женщин.

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«Мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак — в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан», — отметили они.

В ноябре уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что обмен пленными будет происходить только по предусмотренной минскими соглашениями формуле «всех на всех».

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.