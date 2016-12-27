Савченко объявила о создании эволюционно-революционного движения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове, передает телеканал «112 Украина».

По словам Савченко, движение будет эволюционно-революционным. «У нас происходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизнь. Только после каждого Майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Нам сейчас нужно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине», — подчеркнула она.

Депутат Рады добавила, что РУНА не будет партией. «В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм», — отметила она.

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Днем ранее Служба безопасности Украины (СБУ) допросила Савченко в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава спецслужбы Василий Грицак подчеркнул, что негативно относится к проведенным парламентарием встречам с главами республик Донбасса из-за того, что переговоры проходили «с соблюдением мер конспирации, на территории третьей страны, с отключенными мобильными телефонами».

23 декабря Савченко была исключена из состава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее ее лишили права представлять страну в ПАСЕ, а до этого исключили из фракции «Батькивщины».

Ранее в декабре в Минске Савченко провела встречу с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, в ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными. Плотницкий, со своей стороны, подчеркнул, что беседу считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса.