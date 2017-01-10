Савченко опубликовала списки украинских пленных в Донбассе

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену у ополченцев Донбасса. Соответствующую запись она разместила во вторник, 10 января, на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что обмен пленными должен производиться по формуле«всех на всех» в три этапа. В рамках первого стороны освобождают тех, кто удерживается в заключении, по утвержденным спискам.

«Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваемых по скрытых тюрьмах и подвалах, одной и другой стороной, все пленные остались живы. Этап третий: всех, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими», — написала Савченко.

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Она отметила, что украинская сторона подала запрос на 129 пленных, 494 человек числятся без вести пропавшими. Кроме того, депутат опубликовала списки украинских граждан, которые, по ее мнению, являются политзаключенными в России.

Тремя днями ранее советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что спецслужба проведет разъяснительную работу с Савченко в связи с ее обещанием обнародовать списки пленных в Донбассе.

6 января Савченко заявила, что намерена в ближайшее время опубликовать «списки военнопленных и пропавших без вести, которые она получила по результатам встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Минске, а также собранные с момента ее освобождения из российской тюрьмы.

Переговоры с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — парламентарий провела в Минске 7 декабря.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.