Порошенко поведал об уничтожившей Украину в Донбассе блокаде

Блокада активистами неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уничтожила Украину в этом регионе, заявил президент Петр Порошенко. Об этом он сообщил в телеинтервью, передает пресс-служба администрации президента.

«Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия», — сказал глава государства. Он отметил, что сценарий блокады писался не на Украине, поскольку направлен на внутреннюю дестабилизацию страны.

По его словам, торговая блокада самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дала России возможность признать их паспорта, а руководству самих республик — национализировать украинские предприятия. «Результатом блокады стало то, что некоторые предприятия начали платить деньги вместо украинского бюджета в казну самопровозглашенных республик»,— резюмировал украинский лидер.

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15 марта сообщалось, что Порошенко намерен потребовать введения санкций в отношении российских компаний, которые будут закупать продукцию национализированных ДНР и ЛНР предприятий. Он также пообещал, что кабмин подсчитает убытки страны от торговой блокады Донбасса.

В тот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе главы государства утвердил полное прекращение транспортного сообщения с народными республиками до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.

Полное восстановление социально-экономических связей Донбасса и Украины предусмотрено пунктом восемь минских соглашений, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.