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Госдеп США предупредил о серьезных последствиях транспортной блокады Донбасса

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Транспортная блокада Донбасса чревата серьезными последствиями для минских соглашений. Как передает РИА Новости, об этом в четверг, 16 марта, заявил исполняющий обязанности официального представителям Госдепа США Марк Тонер

Он, в частности, отметил, что «нынешнее положение дел потенциально имеет серьезные последствия», и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании ситуации. «Мы постоянно следим за ситуацией с блокадой на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — цитирует дипломата информагентство.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе президента Петра Порошенко установил полное прекращение грузового сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса до тех пор, пока не будет прекращен огонь и отведено тяжелое вооружение, а также до «возврата захваченных предприятий».

В МИД РФ подчеркнули, что такое решение говорит о стремлении Киева «в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».

По оценкам Минфина Украины, транспортная блокада Донбасса может обойтись стране в 1,3 процента ВВП.

1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

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