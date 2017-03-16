Минфин Украины оценил потери из-за блокады Донбасса

Потери Украины из-за транспортной блокады Донбасса составят 1,3 процента ВВП. Об этом в четверг, 16 марта, заявил министр финансов страны Александр Данилюк, передает УНИАН.

«Это средний сценарий, но цифра может быть ниже», — сказал министр. Он отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин подготовит более полную оценку последствий блокады для экономики Украины. По его словам, размер потерь будет в пределах двух процентов ВВП.

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15 марта Совет национальной безопасности и обороны страны утвердил временное полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее власти ДНР и ЛНР выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

По прогнозу Минэкономразвития Украины, ВВП страны в 2017 году должен был вырасти на 2,4 процента. В 2015 году украинская экономика сократилась на 9,9 процента, в 2014-м — на 6,6 процента.