Ухудшен прогноз по росту экономики Украины

Минэкономразвития и торговли Украины ухудшило прогноз динамики ВВП страны в нынешнем году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,4 процента при инфляции 11 процентов», — отмечается в сообщении.

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Ранее в министерстве ожидали, что по итогам года экономика вырастет на три процента, а рост цен составит 8,1 процента. По прогнозу Нацбанка Украины, рост ВВП в нынешнем году составит на 2,5 процента.

14 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в четвертом квартале 2016 года экономика страны выросла на 4,7 процента, а за второе полугодие — на 2,2 процента. «Украинская экономика начала вставать с колен... Четвертый квартал нам показал, у нас есть потенциал существенно увеличить рост», — сказал он.

По данным Государственной казначейской службы Украины, дефицит госбюджета страны в 2016 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2015-м и составил 70,1 миллиарда гривен (2,57 миллиарда долларов).

В 2015 году украинская экономика сократилась на 9,9 процента, в 2014-м — на 6,6 процента.