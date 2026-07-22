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16:22, 22 июля 2026 (обновлено: 16:28, 22 июля 2026)Экономика

Экономист назвал самый выгодный способ сохранить деньги в 2026 году

Экономист Колташов назвал вклады самым выгодным способом сохранить деньги в 2026 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Наиболее привлекательным способом сохранить сбережения сейчас остаются банковские депозиты. Такое мнение в пресс-центре НСН высказал директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Банк России пока не подает сигналов о быстром снижении ключевой ставки. Это означает, что проценты по вкладам, вероятно, еще некоторое время будут оставаться на высоком уровне.

«Сегодня выгоднее всего вкладывать деньги в депозиты, если вы не имеете возможности приобретать облигации», — отметил эксперт.

Колташов также добавил, что рост цен на недвижимость в ближайшее время будет сдержан. По его оценке, на рынок продолжают влиять экономические факторы, а курс рубля должен оставаться относительно стабильным.

На этом фоне эксперт полагает, что для большинства граждан банковские вклады сейчас остаются наиболее понятным и выгодным инструментом размещения свободных средств.

Ранее индекс Мосбиржи опускался ниже отметки в 2000 пунктов, а с начала 2026 года российский фондовый рынок потерял около 15 процентов.

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