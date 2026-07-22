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16:25, 22 июля 2026 (обновлено: 16:27, 22 июля 2026)Моя страна

Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана

Археологи из Иркутска получили грант на изучение родины Чингисхана
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Археологи Иркутского государственного университета получили грант Российского научного фонда в размере 18 миллионов рублей на изучение родины Чингисхана. О деталях сообщает aif.ru.

Ученые изучат погребения эпохи Монгольской империи в Забайкалье. Раскопки организуют в Юго-Восточном Забайкалье — этот регион считается местом становления первого хана Монгольской империи, именно здесь в свое время впервые объединились кочевые народы.

Проект, рассчитанный на 2026-2029 годы, позволит собрать воедино все данные по раскопкам к XX века, а также с его помощью исследователи смогут расширить археологическую базу. Главной задачей экспедиции будет установление внутренней хронологии захоронений. Прежде все они были объединены в общий массив.

Для этого специалистам и ученым придется провести обширное радиоуглеродное датирование. Также в ходе раскопок и изучения уже имеющихся захоронений исследователи смогут подробнее узнать о погребальных обрядах древних монголов, а также обнаружить древние предметы инвентаря кочевников.

Ранее сообщалось, что череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения. Ученые сумели установить, что это были останки чужака, принесенного в жертву.

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