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16:15, 22 июля 2026 (обновлено: 16:23, 22 июля 2026)Мир

В посольстве России оценили выход европейской страны из «коалиции желающих»

Посольство РФ в Болгарии считает позитивным отказ Софии от «коалиции желающих»
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alex Segre / Shutterstock / Fotodom

Отказ Болгарии от участия в «коалиции желающих» продемонстрировал, что София здраво оценивает риски от агрессивных антироссийских инициатив. Об этом заявили в посольстве России в Болгарии, сообщает РИА Новости.

«Декларируемый отказ от участия в так называемой коалиции желающих — несомненно, позитивный момент. Это значит, что власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив», — отметили дипломаты.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о выходе страны из «коалиции желающих» 14 июля. По его словам, решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

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