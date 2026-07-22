Посольство РФ в Болгарии считает позитивным отказ Софии от «коалиции желающих»

Отказ Болгарии от участия в «коалиции желающих» продемонстрировал, что София здраво оценивает риски от агрессивных антироссийских инициатив. Об этом заявили в посольстве России в Болгарии, сообщает РИА Новости.

«Декларируемый отказ от участия в так называемой коалиции желающих — несомненно, позитивный момент. Это значит, что власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив», — отметили дипломаты.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о выходе страны из «коалиции желающих» 14 июля. По его словам, решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.