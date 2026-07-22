Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:26, 22 июля 2026 (обновлено: 16:30, 22 июля 2026)Силовые структуры

В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей

В Махачкале арестовали заместителя главного инженера электросетей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Махачкале арестовали заместителя главного инженера электросетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Он подозревается по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, заместитель главного инженера подготовил и подписал пояснительные записки к заявкам на техническое присоединение объектов к подстанции «Новая». При этом он знал об отсутствии резервов мощности и технической возможности подключения без реконструкции. Он специально не указал эти данные и не сообщил о необходимости увеличения мощности, а также строительстве дополнительных объектов. В результате на подстанцию была возложена дополнительная нагрузка, что привело к дефициту мощности в системе, перегрузке и авариям с массовым отключением электроснабжения потребителей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что ограничение отлова собак стоило российской чиновнице свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    Дроны предложили использовать для повышения урожая
    Россиянин пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже и попал на видео
    Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки
    Эффективность российского 6Б45 оценили
    Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ
    В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей
    Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»
    Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана
    Экономист назвал самый выгодный способ сохранить деньги в 2026 году
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok