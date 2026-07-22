В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей

В Махачкале арестовали заместителя главного инженера электросетей

В Махачкале арестовали заместителя главного инженера электросетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Он подозревается по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, заместитель главного инженера подготовил и подписал пояснительные записки к заявкам на техническое присоединение объектов к подстанции «Новая». При этом он знал об отсутствии резервов мощности и технической возможности подключения без реконструкции. Он специально не указал эти данные и не сообщил о необходимости увеличения мощности, а также строительстве дополнительных объектов. В результате на подстанцию была возложена дополнительная нагрузка, что привело к дефициту мощности в системе, перегрузке и авариям с массовым отключением электроснабжения потребителей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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