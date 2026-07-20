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12:57, 20 июля 2026Силовые структуры

Ограничение отлова собак стоило российской чиновнице свободы

В Красноярском крае суд приговорил чиновницу за ограничение отлова бродячих собак
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам колонии общего режима начальницу отдела Центра обеспечения жизнедеятельности Ачинска, которая ограничила отлов собак в городе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Из-за введенных ею ограничений от укусов и нападений собак пострадали 23 человека.

По версии следствия, в 2025 году чиновница, отвечающая за организацию отлова бездомных животных, ввела ограничения для подрядчика, требуя отлавливать не более двух-трех собак в неделю. При этом в городе фиксировались постоянные жалобы на агрессивные стаи. За полгода поступило 83 сообщения о скоплениях собак возле школ, детских площадок и фактах укусов.

Свои действия обвиняемая объясняла «экономией бюджета» и желанием создать видимость эффективной работы. Однако, как выяснила прокуратура, истинная причина — нежелание тратить время на оформление документов и страх перед негативной оценкой начальства.

Ранее в Ставропольском крае бездомные собаки напали на двоих детей.

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