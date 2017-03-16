В Киеве предрекли скорую национализацию всех украинских предприятий в Донбассе

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) внешнее управление будет введено на всех крупных украинских предприятиях. Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его словам, в неподконтрольной Киеву части Донецкой области было 45 крупных предприятий, зарегистрированных на Украине. Грымчак отметил, что до настоящего времени часть из них оставалась под украинской юрисдикцией. «Но сейчас уже понятно, что все предприятия будут захвачены», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что транспортная блокада Донбасса имеет все признаки спецоперации. «Я не знаю, понимали люди или нет, но они блокировали Украину и ее дальнейшее развитие в интересах России», — заключил чиновник.

Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко признал, что блокада активистами неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уничтожила Украину в этом регионе. По его словам, действия радикалов дали России возможность признать паспорта ДНР и ЛНР, а руководству народных республик — национализировать украинские предприятия.

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Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе главы государства утвердил полное прекращение транспортного сообщения с народными республиками до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Руководители республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду Донбасса.