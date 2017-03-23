НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине

Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы обеспечить безопасность «дочек» российских кредитных организаций в стране. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает ТАСС. «Наши соотечественники, клиенты и сотрудники этих банков находятся в опасности из-за непрогнозированных действий агрессивно настроенных групп лиц», — сказала представитель регулятора.

По ее словам, правоохранители должны защитить 1,7 миллиона украинцев, которые доверили банковской системе 21 миллиард гривен.

«Проявления вандализма в отношении банковских учреждений дискредитируют в глазах клиентов доверие к банковской системе, угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины», — заявила Рожкова. Она добавила, что необходимо обеспечить цивилизованный выход кредитных организаций с российским капиталом из страны.

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Она заметила, что российские банки «докапитализированы, ликвидны и работают в рамках украинского законодательства». В случае необходимости они имеют доступ к стандартным инструментам ликвидности НБУ.

С 23 марта украинские власти запретили банкам, основными владельцами которых являются российские Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

21 марта председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Он также назвал санкции против Сбербанка на Украине «беззаконными действиями».

16 марта президент Украины утвердил санкции против пяти украинских банков с российским капиталом — Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ, БМ Банка.