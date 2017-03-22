Нацбанк Украины ввел санкции против «дочек» российских банков

Национальный банк Украины (НБУ) по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вводит санкции против «дочек» российских государственных банков. Об этом говорится в постановлении НБУ, опубликованном на его сайте.

«Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках и делают невозможным выведение капиталов из Украины», — говорится в сообщении финансового регулятора. Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 23 марта.

Ограничительные меры введены на один год, они означают запрет на вывод финансов за пределы Украины, на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, денег с корреспондентских счетов субординированного долга. Также ограничения распространяются на распределение прибыли и капитала данных банков, однако не касаясь проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, имеющими счета в материнских структурах.

Кроме того, банкам Украины запрещено проводить операции, способствующие избежанию указанных ограничений.

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19 марта замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.

16 марта президент Украины утвердил санкции против пяти украинских банков с российским капиталом — это Сбербанк, Виесте Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ, БМ Банк.

7 марта Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.