Госдума ограничила денежные переводы на Украину

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

Если иностранное государство вводит ограничения на использование российских платежных систем, то переводы денег через границу будут возможны, если операторы той или иной системы прямо или косвенно контролируются Россией.

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Ограничения будут применяться после того, как Банк России опубликует на сайте информацию о запрете на работу отечественной платежной системы в определенной стране.

Агентство также сообщает, что один из авторов законопроекта, депутат Владислав Резник говорил, что документ призван устранить негативные последствия запрета деятельности российских платежных систем на Украине.

18 октября 2016 года Украина расширила санкции против России. Под ограничения попали 167 российских компаний, среди которых оказались шесть систем денежных переводов — «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим», «Колибри» (управляется Сбербанком), Anelik и Blizko (Связь-банк).

По данным ЦБ, в 2015 году из России в страны бывшего СCCР было переведено 5,6 миллиарда долларов. 831 миллион долларов (15 процентов) из этой суммы приходится на Украину.