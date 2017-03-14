Министр обороны Украины попросил военных пенсионеров вернуться на службу

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в ВСУ», — заявил глава Минобороны во время мероприятий по случаю Дня украинского добровольца в Киеве.

Полторак отметил, что вооруженные силы страны нуждаются в опыте и знаниях таких офицеров, добавив, что в настоящее время в зоне АТО (антитеррористической операции, как в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны) несут службу около 40 тысяч военнослужащих, и «все они — добровольцы».

В январе стало известно о том, что в ВСУ призовут выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе. По словам преподавателя военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олега Паранича, первыми под призыв попадут выпускники необходимых армии специальностей: командиры взводов, танкисты, артиллеристы, психологи и политологи.