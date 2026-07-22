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Силовые структуры
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11:14, 22 июля 2026 (обновлено: 11:26, 22 июля 2026)Силовые структуры

Близкий друг рэпера Macan оказался в руках силовиков и попал на видео

Правоохранители задержали друга рэпера Macan за вымогательство у студента РУДН
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание близкого друга рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На записи видно, как силовики заходят на территорию частного дома, ломают дверь и кладут на пол двоих мужчин.

По данным канала, на видео — 24-летний Александр И. и его ровесник Джамбулат О., которые участвовали в похищении студента Российского университета дружбы народов (РУДН) и вымогали у него деньги. Александр И. является другом рэпера. В соцсетях и мессенджерах он записан как «Саня Друг Макана» и «Брат Макана». В апреле в его доме уже проводили обыск и изъяли фальшивые «корочки» с символикой МВД.

В начале июля четверо молодых мужчин удерживали 18-летнего студента в машине четыре часа, вымогая у него два миллиона рублей. Злоумышленники запугивали студента уголовным делом за якобы найденные наркотики. В результате пострадавший перевел им 80 тысяч рублей криптовалютой. Двоих фигурантов этого дела уже арестовали.

Ранее сообщалось, что в Карелии расследуют уголовное дело в отношении пятерых «спортиков» (молодые люди спортивного телосложения, подрабатывающие в криминальной среде).

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