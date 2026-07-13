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15:56, 13 июля 2026Силовые структуры

ОПГ «спортиков» действовала в российском регионе

В Карелии «спортики» похитили человека и избили его
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Карелии расследуют уголовное дело в отношении пятерых «спортиков» (молодые люди спортивного телосложения, подрабатывающие в криминальной среде, — прим. «Ленты.ру»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигуранты входили в организованную преступную группу (ОПГ), действовавшую в интересах интернет-магазина по бесконтактному сбыту наркотиков и психотропов. В их обязанности входили похищения и избиения людей, как посторонних, так и других участников группы, нарушавших дисциплину.

Весной нынешнего года в Петрозаводске они избили 31-летнего мужчину, потом насильно посадили его в машину и перевезли на другую улицу, после чего отпустили. Позднее один из них, вооружившись палкой, незаконно проник в жилище мужчины и под угрозой насилия похитил его. После этого они доставили жертву в один из районов города, где продолжили избивать пострадавшего руками, ногами и палкой.

Фигурантам предъявлено обвинение в похищении человека. Мужчины арестованы.

Ранее в Брянске суд вынес приговор троим «спортикам».

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