Российские «спортики» выполнили задание куратора и получили сроки

В Брянске три молодых человека получили сроки за поджог шины у двери квартиры

В Брянске три молодых россиянина получили сроки по уголовному делу об умышленном причинении чужого имущества. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, самому старшему из осужденных 18 лет, он ранее был судим и поэтому получил семь лет колонии. Двум его несовершеннолетним соратникам дали по одному году и трем месяцам воспитательной колонии.

13 декабря 2023 года «спортики» (молодые люди спортивного телосложения, подрабатывающие в криминальной среде — прим. «Ленты.ру») получили от куратора из интернета задание — устроить поджог. Для выполнения задания они приехали из Калужской области в Брянск. Ночью пришли к дому №5 на Новозыбковской улице, подняли на четвертый этаж автомобильную шину и положили возле входных дверей квартиры, после шину подожгли и сбежали.

В результате пожара пострадала облицовка двери.

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