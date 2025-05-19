ФСБ предотвратила подготовленные подростками теракты на Ставрополье

ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, задержаны подростки

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которую готовили подростки в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Задержаны девять местных жителей, из них восемь несовершеннолетних, входящих в состав международной террористической организации.

По данным ФСБ, проживающий в Андроповском районе подросток в 2024 году через Telegram добровольно вступил в ряды террористической организации, а затем привлек других соучастников. Они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая.

Операция по предотвращению терактов была проведена ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России. Возбуждено уголовное дело.

16 мая сообщалось, что в Новосибирске задержали двух 15-летних подростков за попытку поджога оборудования на железной дороге.