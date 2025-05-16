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17:55, 16 мая 2025Силовые структуры

Двух российских подростков задержали за покушение на теракт

В Новосибирске задержали двух подростков за попытку поджога на железной дороге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Новосибирске задержали двух 15-летних подростков за попытку поджога оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Суд поместил одного из юношей под стражу, а другого отправил под домашний арест. Дело расследуется по статье о покушении на теракт.

В телефонах подростков нашли видео, которые они сделали на месте поджога. По предварительным данным, молодые люди согласились совершить преступление за деньги, их им обещал анонимный пользователь в мессенджере.

Ранее сообщалось, что суд приговорил гражданина Украины к 14 годам за попытку подрыва военной техники.

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