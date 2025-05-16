Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 16 мая 2025Силовые структуры

В России осудили гражданина Украины за попытку подрыва военной техники

Суд приговорил гражданина Украины к 14 годам за попытку подрыва военной техники
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Игоря Цапа к 14 годам колонии за попытку подрыва военной техники в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Как установил суд, 27 апреля 2024 года Цап приобрел гранату, но в ней был деактивирован взрыватель, о чем мужчина не знал. Затем он пронес ее на место заправки военной техники Росгвардии и установил растяжку. Таким образом осужденный планировал взорвать бензовоз во время утренней заправки.

28 апреля теракт предотвратили сотрудники ФСБ и задержали злоумышленника с поличным.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по делу о покушении на главу Крыма вынесли приговор женщине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары советовали притвориться невменяемой

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости