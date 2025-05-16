В России осудили гражданина Украины за попытку подрыва военной техники

Суд приговорил гражданина Украины к 14 годам за попытку подрыва военной техники

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Игоря Цапа к 14 годам колонии за попытку подрыва военной техники в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Как установил суд, 27 апреля 2024 года Цап приобрел гранату, но в ней был деактивирован взрыватель, о чем мужчина не знал. Затем он пронес ее на место заправки военной техники Росгвардии и установил растяжку. Таким образом осужденный планировал взорвать бензовоз во время утренней заправки.

28 апреля теракт предотвратили сотрудники ФСБ и задержали злоумышленника с поличным.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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