По делу о покушении на главу Крыма вынесли приговор женщине

Суд дал 10 лет агенту СБУ Шевченко за покушение на главу Крыма Аксенова

Суд приговорил Оксану Шевченко к десяти годам колонии за покушение на главу Крыма Аксенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Она осуждена по статьям 30, 205 («Подготовка к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

В феврале прокуратура Крыма направила в суд дело о подготовке покушения на Аксенова. По данным следствия, в 2022 году по заданию СБУ гражданин Украины собрал группу для совершения теракта против главы Крыма, в состав которой вошли Оксана Шевченко и Сергей Бондарь. Они вели наблюдение за передвижениями машины Аксенова. Соучастник подготовки покушения Владимир Ананьев хранил у себя компоненты для изготовления бомбы.

Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. Сообщники спрятали его в арендованном Шевченко гараже в Симферополе. Совершить теракт у них не получилось, в начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил девять лет Шевченко, обвиняемой в покушении на главу Крыма Аксенова.