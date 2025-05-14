Прокурор назвал наказание для готовившей покушение на главу Крыма

Прокурор запросил 9 лет Шевченко, обвиняемой в покушении на главу Крыма Аксенова

В Южном окружном военном суде прошли прения сторон на слушаниях по уголовному делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, предложил назначить обвиняемой в преступлении Оксане Шевченко наказание в виде девяти лет лишения свободы. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он, как ожидается, будет оглашен 14 мая в 17:00 часов, добавили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

В феврале прокуратура Крыма направила в суд дело о подготовке покушения на Аксенова. По данным следствия, в 2022 году по заданию СБУ гражданин Украины собрал группу для совершения теракта против главы Крыма, в состав которой вошли Шевченко и Сергей Бондарь. Они вели наблюдение за передвижениями машины Аксенова. Соучастник подготовки покушения Владимир Ананьев хранил у себя компоненты для изготовления бомбы.

Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. Сообщники спрятали его в арендованном Шевченко гараже в Симферополе. Совершить теракт у них не получилось, в начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками ФСБ.