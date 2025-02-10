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16:26, 10 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

В Крыму прокуратура передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму прокуратура передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным следствия, в феврале 2022 года житель Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, организовал группу для совершения теракта на территории Республики Крым. В состав этой группы вошли Бондарь и Шевченко, в обязанности которых входило наблюдение за маршрутами передвижения машины Сергея Аксенова и дальнейшей подготовки покушения на него. Позже к ним присоединился Ананьев, который хранил у себя компоненты для изготовления бомбы.

Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. Они спрятали его в арендованном Шевченко гараже в Симферополе. Совершить теракт у них не получилось, в начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ и направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали за поджог здания УФСБ с разных сторон.

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