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12:37, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали за поджог здания УФСБ с разных сторон

В Петербурге суд арестовал мужчину за поджог здания УФСБ по городу и области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Петербурге суд арестовал местного жителя за поджог с разных сторон здания УФСБ по городу и области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 6 апреля. Он проходит подозреваемым по статье 205 УК РФ.

По версии следствия, вечером 7 февраля петербуржец при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег входную дверь здания ведомства со стороны улицы Шпалерной. Далее он обошел строение по улице Захарьевской, облил жидкостью дверь, которая находилась там, и снова поднес к ней спичку. В результате и та дверь загорелась. Мужчина был задержан на месте преступления.

Ранее в Казани задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода.

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