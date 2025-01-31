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18:38, 31 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержан подозреваемый в поджоге порохового завода подросток

В Казани по подозрению в поджоге порохового завода задержан 16-летний подросток
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Казани задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Задержанный десятиклассник признался, что таким образом он хотел отомстить своему отцу, который недавно покинул семью. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Вахитовский районный суд города заключил молодого человека под стражу.

По данным правоохранителей, 24 января неизвестный бросил в здание коктейль Молотова, из-за чего началось возгорание.

О том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге порохового завода, сообщалось вечером 24 января.

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