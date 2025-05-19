Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 19 мая 2025Силовые структуры

Появились подробности о готовивших теракты на Ставрополье подростках

СК: Девять ставропольцев, готовивших теракты на Ставрополье, арестованы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила подготовленные подростками теракты на Ставрополье

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В подготовке терактов в Ставропольском крае участвовали восемь подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении девяти ставропольцев возбуждено уголовное дело о создании и участии в террористической организации. По данным следствия, в 2024 году через мессенджер несовершеннолетний житель Андроповского района принял присягу запрещенной организации и вступил в ее ряды. Затем он уговорил присоединиться к нему родственника и сверстников. Вместе они разработали план нападения на полицейских 9 мая во время праздничных мероприятий.

В настоящее время все девять ставропольцев арестованы.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на Ставрополье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

    В Рособрнадзоре высказались о правилах пересдачи ЕГЭ в этом году

    Появились подробности о готовивших теракты на Ставрополье подростках

    Часть россиян предупредили о ливнях с грозами и штормом

    Задержанного ФСБ за шпионаж жителя ЛНР заподозрили в изготовлении взрывчатки

    Переехавшая в Россию американская семья развеяла транслируемые на родине мифы о стране

    Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

    В России раскрыли разрыв в пенсиях работающих и незанятых

    В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости