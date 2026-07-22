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11:33, 22 июля 2026 (обновлено: 11:39, 22 июля 2026)Забота о себе

Полуторагодовалая девочка лишилась ног из-за простуды

Daily Mail: В США полуторагодовалой девочке ампутировали ноги из-за осложнений простуды
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sumroeng chinnapan / Shutterstock / Fotodom  

В США врачам пришлось ампутировать полуторагодовалой Мэди Лоден обе ноги из-за осложнений простуды. Историю девочки рассказала в интервью Daily Mail ее мать Кори Лоден.

По словам женщины, в октябре 2023 года она заметила, что Мэди стала вялой. Она предположила, что дочь заразилась обычной простудой от старшего брата, но к вечеру того же дня состояние девочки резко ухудшилось. У нее поднялась высокая температура, а ее губы и ступни стали багроветь. Лоден вызвала скорую, которая доставила Мэди в больницу. К тому моменту девочка уже была без сознания и не реагировала на манипуляции врачей. Медики выяснили, что из-за редкого нарушения свертываемости крови, известного как ДВС-синдром, у нее развился септический шок. Состояние девочки оценивалось как критическое.

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Вскоре после этого сердце Мэди начало быстро увеличиваться в размерах. В ходе экстренной операции хирурги выяснили, что у их пациентки аспления — состояние, при котором отсутствует или не функционирует селезенка. Из-за этой патологии девочке сложнее бороться с инфекциями, в том числе с ОРВИ и гриппом.

Благодаря усилиям врачей девочка выжила, но ей пришлось ампутировать обе ноги. Но несмотря на это, по словам Кори, сейчас Мэди чувствует себя гораздо лучше и уже научилась ходить на протезах.

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