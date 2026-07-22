Генерал назвал возможное место запуска дронов ВСУ по складскому комплексу в Краснодаре

Генерал-майор Попов: ВСУ запустили дроны по складам в Краснодаре с Черноморского побережья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны по складскому комплексу в Краснодаре со стороны Черноморского побережья. Место запуска украинских беспилотников назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«В сторону Краснодара ВСУ очень удобно запускать дроны со стороны Черноморского побережья, через нейтральные воды с кораблей», — указал Попов.

По его словам Черноморское и Азовское побережья являются двумя направлениями, откуда могли лететь беспилотники в сторону Кубани.

ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 22 июля. При атаке на город один человек не выжил, еще десять получили ранения. В результате налета дронов в городе загорелся складской комплекс.

Жители Краснодара заявили, что после удара ВСУ по объекту видели столб дыма, а также чувствовали запах гари. Власти обратились к гражданам и посоветовали пользоваться респираторами.