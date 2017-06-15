Назван размер средней зарплаты на Украине

Средняя заработная плата на Украине за четыре месяца с начала 2017 года выросла на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысячи гривен (14120 рублей). Об этом в четверг, 15 июня, заявил заместитель председателя правительства Павел Розенко, сообщает УНИАН.

С учетом инфляции ее размер увеличился на 20 процентов, уточнил он.

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Поступления по налогу на доходы физических лиц в январе-апреле 2017 года увеличились на 35 процентов в годовом выражении и составили 62 миллиарда гривен (почти 135 миллиардов рублей), отметил Розенко.

14 июня председатель правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2017 году достигнет семи тысяч гривен, а в среднесрочной перспективе она увеличится до 10 тысяч гривен, отмечает агентство. Размер минимальной зарплаты на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (6950 рублей).

В начале месяца Гройсман спрогнозировал банкротство Пенсионного фонда Украины через пять лет, если правительство его не реформирует.

Кабинет министров страны ухудшило прогноз роста экономики в 2017 году с 3 до 1,8 процента.