В поход за евро

В минувшие выходные тысячи украинцев устремились к пограничным пунктам, получив право беспрепятственно колесить по странам Евросоюза. Отмена визового режима с ЕС — большое событие для среднего класса, любящего путешествовать, а также для жителей приграничных районов, посещающих сопредельные страны ради шопинга. Но до сих пор не совсем понятно, каковы будут последствия введения безвиза для украинской экономики, по-прежнему находящейся в крайне тяжелой ситуации. Большинство экспертов считают, что радикальных изменений к лучшему не произойдет.

Дожили

Введение безвизового режима — пожалуй, самое значительное достижение правительства Петра Порошенко, и все было подано соответствующим образом. Украинские телеканалы даже вели телемарафон в последние дни перед открытием европейских границ.

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В то же время скептики указывали, что сам по себе безвиз не дает каких-то преимуществ для большинства граждан. Для выезда в Европу, помимо биометрического паспорта, требуется предъявлять значительные денежные средства, которыми располагают далеко не все. Приводили в пример Молдавию, где безвиз давно, а благосостояние населения не повышается.

Конечно, обеспеченным украинцам безвизовый режим многое упрощает. Да, граждане со среднемесячным заработком в 20 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей по текущему курсу) могли себе позволить поездки в европейские страны и раньше, но мороки с получением документов заметно поубавилось. Определенные выгоды получили и те, кто живет в приграничных районах, в западноукраинских областях. Поездка к родственникам или за покупками на день-другой для них стала куда менее проблемным мероприятием. Что до более широких кругов населения, то здесь возникают вопросы.

Практически все страны ЕС требуют от гостей с Украины показать определенную сумму на личном счету. Требования разные. Венгрии достаточно всего 3 евро на день поездки, а соседней Чехии нужно не меньше 40 евро. Любителям бюджетного туризма собрать такую сумму непросто, учитывая, что средняя зарплата на Украине не превышает 200 евро в месяц. Так что туризм останется в основном уделом немногочисленного среднего класса.

Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу Фото: РИА Новости

Приток и отток

Соглашение о новом режиме сообщения между ЕС и Украиной подчеркивает, что отсутствие виз не означает для украинцев права на работу в европейских странах. Тем не менее многими украинцами это воспринималось именно как шанс найти работу в Евросоюзе, пусть временную и нелегальную. Сегодня около 5 миллионов граждан Украины работают за рубежом, причем более половины из них — в странах ЕС. Для тех, кто уже там трудится на нелегальной основе, ситуация упростится, пусть и не радикально. Тех же, кто еще не определился, безвиз может подстегнуть к переезду.

По словам украинского экономиста Александра Охрименко, за прошлый год в страну из ЕС поступило около 4 миллиардов долларов частных валютных переводов, что на четверть выше, чем в 2013-м. Эксперт отметил, что рост обеспечен прежде всего увеличением числа украинцев, работающих в Польше. В целом, по его оценке, с отменой визового режима эта тенденция продолжится, и поступления от гастарбайтеров достигнут 5-7 миллиардов долларов в год, поскольку численность украинских рабочих в Польше может подскочить в 2 раза.

В то же время, как заявил в беседе с «Лентой.ру» бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, безвизовый режим способен и усилить отток валюты из страны — благодаря подъему туризма. И не факт, что визовая реформа приведет к заметному увеличению числа гастарбайтеров, считает он. «Действительно, в Польше есть варианты трудоустройства на краткосрочные, сезонные работы, как правило, в сельском хозяйстве. Однако сейчас и так несколько миллионов украинцев работают за рубежом, в том числе в странах ЕС. Спрос на низкоквалифицированных работников есть, но кто хотел выезжать, и так уже выезжает, безвиз тут ничего не поменяет», — подчеркнул Суслов.

Президент Словакии Андрей Киска и Петр Порошенко (слева направо) во время церемонии на пропускном пункте «Ужгород» украинско-словацкой границы Фото: Reuters

Победители и проигравшие

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что от безвизового режима выиграют лишь некоторые слои населения. «Например, мелким бизнесменам теперь легче заниматься импортом небольших партий товаров из Европы и перепродажей их на Украине. Для украинцев, ищущих работу в Европе, ситуация упростилась, но ненамного — безвизовый режим дает им возможность съездить, провести предварительные переговоры, подыскать жилье, но чтобы работать, все равно потребуется соответствующая виза. Нелегальной же трудовой силе 90 дней без визы ничего не дадут — им нужны все 365 дней», — пояснил он «Ленте.ру»

Итоговая выгода, как считает Охрименко, может составить для Украины 1-2 процента ВВП благодаря росту денежных перечислений от гастарбайтеров. В то же время есть вероятность, что в перспективе краткосрочная выгода может обернуться ущербом для Украины.

«Думаю, безвизовый режим не пойдет экономике Украины на пользу, потому что облегчит смену места жительства для наиболее образованных и способных граждан, которые попытаются устроиться в Европе на постоянную работу и получить вид на жительство», — полагает Яковенко.

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А увеличение валютных поступлений важно не столько для роста ВВП, сколько для финансовой стабильности. Чем больше валюты на Украине, тем меньше усилий нужно прилагать Нацбанку для поддержания курса гривны. Последнее, в свою очередь, поможет смягчить денежно-кредитную политику, облегчив условия для развития бизнеса. Однако все это будет впустую, если официальный Киев не добьется каких-то реальных успехов в экономических реформах. А на этом направлении особого продвижения, как часто напоминают в МВФ, не заметно.

Что касается европейцев, то, по мнению аналитика, значимых дивидендов они тоже не получат — за исключением дешевой рабочей силы и мозгов, утекающих в страны Шенгенского соглашения. «Впрочем, они утекали все последние 25 лет. Отток капитала не связан с потоком туристов в страны Шенгена — он стабилен и обусловлен выводом капиталов в кипрские офшорные компании», — заключил эксперт.