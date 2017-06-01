В Минфине рассказали о начислении процентов по долгу Украины перед Россией

Проценты по долгу Украины перед Россией начисляются и во время судебных слушаний в Лондоне. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак, сообщает Rambler News Service.
«Время — деньги, это формула известная. Моратория на расчет нет, проценты идут постоянно», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По словам Сторчака, Высокий суд Лондона должен вынести решение по сумме долга, процентной ставке и порядку ее начисления. «В срок до 12 июня украинская сторона должна подать ходатайство. Далее начинаются процедуры апелляционного суда», — уточнил замминистра. Украинские власти не обращались к России по вопросу урегулирования спора, добавил Сторчак.
Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.
26 мая Высокий суд Лондона выслушал позиции сторон. Россия потребовала немедленного погашения процентов по долгу в размере 325 миллионов долларов. Представитель Украины заявил, что выплата кредита угрожает экономике страны и сотрудничеству с МВФ.
В конце марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.