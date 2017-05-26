Россия потребовала от Украины немедленно погасить проценты по евробондам

Россия потребовала от Украины немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает РИА Новости.
«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — заявил адвокат Майк Ховард, который представляет интересы Москвы в Высоком суде Лондона.
По его словам, Украина не может не выплачивать проценты, используя в качестве повода свои долги перед другими кредиторами — Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.
Ранее 26 мая юрист компании Quinn Emanuel Бэнкин Тэнки, представляющий интересы Киева, заявил, что немедленная выплата Украиной долга перед Россией угрожает экономике страны и сотрудничеству с МВФ.
29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.
Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.