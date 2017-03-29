Высокий суд Лондона ускорит рассмотрение дела по долгу Украины перед Россией

Дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям на три миллиарда долларов будет рассмотрено Высоким судом Лондона в ускоренном порядке. Соответствующее решение, как передает РИА Новости, огласил судья Уильям Блэр.

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Ускоренное судопроизводство предполагает проведение разбирательства без некоторых элементов, например без прений сторон. Россия подавала ходатайство на ускоренное рассмотрение, так как считала, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по бондам.

24 января замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Высокий суд Лондона удалился подумать над судьбой украинского долга до Пасхи, 16 апреля.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает его государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Украине в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.