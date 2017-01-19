Лондонский суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Высокий суд Лондона в четверг, 19 января, завершил слушания сторон по делу о задолженности Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Председательствующий судья Уильям Блэр взял время на рассмотрение и принятие решения. «Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — сказал он.

Как полагают представители российской и украинской сторон, на принятие решения могут уйти месяцы. При этом как у истца, так и у ответчика будет возможность подать апелляцию на вердикт, поэтому на разбирательство, возможно, потребуется несколько лет.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает кредит государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Киеву в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией.