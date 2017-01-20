Россия раскритиковала доводы Украины на слушаниях в Лондоне по делу о долге

В Минфине России уверены, что аргументация, приведенная украинской стороной на слушаниях в Высоком суде Лондона по делу о долге перед Москвой в размере трех миллиардов долларов, не выдерживает критики. Об этом заявили в пресс-центре ведомства.

«Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», — сказали в министерстве.

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Там также отметили, что на вынесение вердикта суду, согласно практике, может потребоваться от одного до трех месяцев.

19 января в Высоком суде Лондона завершились слушания сторон по делу о задолженности Украины перед Россией. Председательствующий судья Уильям Блэр взял время на рассмотрение и принятие решения.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает кредит государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Киеву в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией.