Украине предсказали второй дефолт по российскому кредиту

Украина может объявить дефолт по российскому кредиту в три миллиарда долларов, если Верховный суд Лондона, рассматривающий долговой спор между странами, встанет на сторону Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко.

При этом эксперт допустил, что Киев сможет расплатиться за счет новых кредитов. «Что касается денег, то это очень большая проблема. Из внутренних источников профинансировать долг не получится. Скорее всего, выплачиваться он будет из заемных средств. Если же вопрос таким образом решен не будет, Украина объявит дефолт», — подчеркнул он.

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Михайленко уверен, что Лондонский суд вынесет решение в пользу России. «Все украинские объяснения, что деньги дали Януковичу лично, что потом эти три миллиарда вывезли на грузовиках — это детский лепет. И это не будет приниматься во внимание», — считает он.

24 января замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Высокий суд Лондона удалился подумать над судьбой украинского долга до Пасхи, 16 апреля.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает его государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Украине в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.