Лондонский суд поставил пасхальный дедлайн в деле по долгу Украины перед Россией

Высокий суд Лондона удалился подумать над судьбой украинского долга перед Россией до Пасхи. Об этом во вторник, 24 января, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает ТАСС.

«Он не сказал, до католической или православной (православная и католическая Пасха в 2017 году отмечается в один день, 16 апреля — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил чиновник.

Замглавы Минфина добавил, что украинская сторона не выходила на контакт с Россией после заседания Лондонского суда. «Нет, а зачем? Еще слишком мало времени прошло, может и выйдут», — допустил Сторчак.

19 января Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о долге Украины. «Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — сказал тогда председательствующий судья Уильям Блэр.

Материалы по теме Лондон против Киева Долго ли России придется выбивать из Украины долги

Как полагают представители российской и украинской сторон, на принятие решения могут уйти месяцы. При этом как у истца, так и у ответчика будет возможность подать апелляцию, поэтому на разбирательство, возможно, потребуется несколько лет.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает кредит государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Киеву в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.