Украине разрешили оспорить решение Лондонского суда по долгу перед Россией

Украине разрешили подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Киева перед Москвой размером три миллиарда долларов. Об этом в среду, 29 марта, рассказал глава Минфина Украины Александр Данилюк, сообщает телеканал «112 Украина».

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«На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», — заявил Данилюк. Более подробную информацию Минфин представит через некоторое время в форме релиза, добавил он.

Ранее 29 марта судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр заявил, что дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям на три миллиарда долларов будет рассмотрено в ускоренном порядке.

В январе замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Высокий суд Лондона удалился, чтобы подумать над судьбой украинского долга до Пасхи, 16 апреля.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Украине в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года