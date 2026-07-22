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09:04, 22 июля 2026Ценности

64-летняя жена Александра Малинина снялась в купальнике и восхитила соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @doktoremmamalinina

Жена советского и российского певца Александра Малинина, гинеколог Эмма Малинина, снялась в откровенном наряде и восхитила соцсети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя избранница артиста предстала на размещенных кадрах в слитном черном купальнике с тонкими двойными бретелями. Также она повязала на бедра голубое мини-парео и дополнила образ солнцезащитными очками-авиаторами. В свою очередь, в посте врач рассказала о пользе протеина для активных женщин.

Пользователи оценили снимки в комментариях. «Фигура классная, как у Анастасии Волочковой», «Пример для подражания, вы красавица», «Шикарная женщина — хочется сказать девушка!», «Прекрасная у вас форма», — написали комплименты юзеры.

Ранее в июле жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала ставшие комплексом ноги.

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