64-летняя жена Александра Малинина снялась в купальнике и восхитила соцсети

Жена советского и российского певца Александра Малинина, гинеколог Эмма Малинина, снялась в откровенном наряде и восхитила соцсети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя избранница артиста предстала на размещенных кадрах в слитном черном купальнике с тонкими двойными бретелями. Также она повязала на бедра голубое мини-парео и дополнила образ солнцезащитными очками-авиаторами. В свою очередь, в посте врач рассказала о пользе протеина для активных женщин.

Пользователи оценили снимки в комментариях. «Фигура классная, как у Анастасии Волочковой», «Пример для подражания, вы красавица», «Шикарная женщина — хочется сказать девушка!», «Прекрасная у вас форма», — написали комплименты юзеры.

Ранее в июле жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала ставшие комплексом ноги.