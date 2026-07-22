Россиянка отправилась в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин

Российская тревел-блогерша отправилась с отцом из Керчи в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин. Расчетами она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ажиотаж на АЗС постепенно спал, и огромных очередей, которые были совсем недавно, они не увидели. Однако цены на бензин остались высокими. По словам россиянки, АИ-95 стоил по 275 рублей за литр. А всего поездка на автомобиле обошлась путешественникам примерно в 11 тысяч рублей.

Блогерша добавила, что на дороге было немного машин, и доехали до точки назначения они быстро. «Я очень надеюсь, что скоро ситуация нормализуется, и Крым снова будет ассоциироваться у всех только с морем, горами, красивыми дорогами и отдыхом», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша отметила, что цены в обычных супермаркетах Крыма высокие. Она добавила, что сейчас все магазины работают, а еды на полуострове достаточно.

