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09:04, 22 июля 2026 (обновлено: 09:37, 22 июля 2026)Путешествия

Россиянка отправилась в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин

Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская тревел-блогерша отправилась с отцом из Керчи в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин. Расчетами она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ажиотаж на АЗС постепенно спал, и огромных очередей, которые были совсем недавно, они не увидели. Однако цены на бензин остались высокими. По словам россиянки, АИ-95 стоил по 275 рублей за литр. А всего поездка на автомобиле обошлась путешественникам примерно в 11 тысяч рублей.

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Блогерша добавила, что на дороге было немного машин, и доехали до точки назначения они быстро. «Я очень надеюсь, что скоро ситуация нормализуется, и Крым снова будет ассоциироваться у всех только с морем, горами, красивыми дорогами и отдыхом», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша отметила, что цены в обычных супермаркетах Крыма высокие. Она добавила, что сейчас все магазины работают, а еды на полуострове достаточно.

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