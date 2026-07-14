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09:12, 14 июля 2026Путешествия

Живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены никогда не перестают меня удивлять»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Живущая в Европе российская тревел-блогерша описала Крым словами «цены никогда не перестают меня удивлять». Об этом она написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Соотечественница, много лет живущая в Италии, рассказала, что приехала навестить семью. «Вообще многие мои знакомые крымчане приехали этим летом в Крым», — отметила блогерша. По ее словам, удалось вдоволь накупаться и оценить обстановку на полуострове.

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«На данный момент все магазины работают. Еды достаточно. Цены в Крыму в обычных супермаркетах и правда какие-то высокие, никогда не перестают меня удивлять», — поделилась россиянка. Кроме того, она обратила внимание на скидки в отелях для туристов. «Когда сезон обещает быть низким, владельцы бизнесов сразу же начинают делать какие-то скидки, а вот у крымчан менталитет другой в этом плане, и до последнего никто не хочет идти на этот шаг», — подчеркнула путешественница.

Тревел-блогерша призналась, что решила задержаться в Крыму, чтобы доделать документы и побольше времени провести с друзьями. «В планах поехать в Балаклаву и посмотреть окрестности Севастополя, очень скучаю по некоторым любимым местам, куда мы часто возили туристов с подругой, до того, как мы уехали из Крыма», — заключила она.

Ранее соотечественница описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила». По ее словам, Алупка сильно изменилась с ее последней поездки.

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