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Из жизни
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09:18, 22 июля 2026Из жизни

Мужчина напился с приятелями и случайно проговорился о страшном преступлении

В Индии мужчина напился и случайно проболтался о племяннике-убийце
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sudarshan Jha / Shutterstock / Fotodom

В Индии мужчина случайно проговорился приятелям в баре о страшном преступлении, которое совершил его племянник. Об этом пишет The Times of India.

В июне 16-летние влюбленные юноша и девушка сбежали от родителей из Бангалора и поселились в деревне Сатханур. Девушка рассказала родным, что ее приютила и помогла с работой подруга, хотя в действительности они жили у дяди юноши.

10 июня молодой человек заметил, что его возлюбленная с кем-то переписывается. Они начали ругаться, он схватил двустволку дяди и направил на девушку. Оружие случайно выстрелило.

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Шокированный юноша рассказал обо всем приютившему его родственнику и зарыл девушку на ближайшей ферме.

О преступлении стало известно 17 июля после того, как дядя убийцы напился в баре и проболтался приятелям о случившемся. Один из них сразу же обратился в полицию.

Следователи обнаружили останки девушки. Юношу арестовали. В данный момент полиция пытается выяснить все детали происшествия.

Ранее в Индии женщина из штата Махараштра расправилась с надоевшим любовником при помощи мужа. Индианка призналась в этом своему арендодателю.

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