Пользователей Android-смартфонов призвали включить одну настройку

ZDNet: В Android 17 появилась защитная функция регистрации вторжений

Пользователей Android-смартфонов призвали включить важную защитную функцию операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание ZDNet.

Новый встроенный сервис получил название «Регистрация вторжений» (Intrusion Logging). Авторы объяснили, что после ее активации ОС начинает отслеживать и записывать подозрительные действия приложений и сервисов, которые происходят в фоновом режиме. Однако эта возможность пока доступна только в актуальной Android 17.

Специалисты рассказали, что Intrusion Logging записывает все данные об установке, удалении и обновлении приложений, фиксирует необычные сетевые подключения и детали работы интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. В материале говорится, что доступ к такому журналу может иметь ключевое значение для решения проблем безопасности устройства. Авторы подчеркнули, что при изучении журнала можно понять, когда и какое приложение на смартфоне начало вести себя аномально — в свою очередь, это позволит снизить последствия атаки или взлома телефона.

Соответствующую настройку призвали искать в разделе «Безопасность и конфиденциальность» — она расположена в подразделе «Расширенная защита». После ее активации нужно подключить свой аккаунт Google — в нем будет дублироваться журнал событий. Для того, чтобы скачать отчет, нужно в том же подразделе нажать на кнопку «Доступ к журналам» и скачать архив с файлами.

«Надеюсь, вам никогда не придется использовать функцию регистрации вторжений, но если это произойдет, вы будете рады, что она есть», — подытожили журналисты.

Ранее журналисты портала How-To Geek заявили, что Android не является настолько открытой, как считают многие пользователи. Авторы подчеркнули, что большая часть технологий в ОС закрыта и строго охраняется Google.